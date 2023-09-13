ФГВФЛ начал выплаты кредиторам банка "Конкорд"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц согласовала начало удовлетворения требований кредитора третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов АО «АКБ «КОНКОРД», сообщает УНН со ссылкой на информацию Фонда.
Детали
Выплаты осуществляются в безналичной форме путем перечисления средств на счет кредитора.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в начале сентября проинформировал об утверждении реестра акцептованных требований кредиторов АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОНКОРД».
Клиенты банка могут узнать информацию о включении в перечень требований кредиторов и уточнить размер своих кредиторских требований, обратившись по номерам телефонов "Горячей линии" Фонда.
"Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей очереди. Третья очередь кредиторов – это требования Фонда по итогам осуществления гарантированных выплат вкладчикам", - отметили в ФГВФЛ.
Напомним
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года.
В течение первой недели выплат, которые стартовали 21 августа, вкладчикам АО «АКБ "Конкорд" Фондом гарантирования вкладов физических лиц выплачено более 374 млн грн.
Совладелица «Конкорда» Елена Соседка в сообщении на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.
В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, отметила, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.