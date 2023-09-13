ФГВФО розпочав виплати кредиторам банку "Конкорд"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб погодила початок задоволення вимог кредитора третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «АКБ «КОНКОРД», повідомляє УНН з посиланням на інформацію Фонду.
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Виплати здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок кредитора.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на початку вересня поінформував про затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД».
Клієнти банку мають змогу дізнатись інформацію про включення до переліку вимог кредиторів та уточнити розмір своїх кредиторських вимог, звернувшись за номерами телефонів "Гарячої лінії" Фонду.
"Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного погашення вимог попередньої черги. Третя черга кредиторів – це вимоги Фонду за підсумками здійснення гарантованих виплат вкладникам", - зазначили у ФГВФО.
Нагадаємо
Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства "АКБ "КОНКОРД" з 1 серпня 2023 року.
Протягом першого тижня виплат, які стартували 21 серпня, вкладникам АТ «АКБ "Конкорд" Фондом гарантування вкладів фізичних осіб виплачено понад 374 млн грн.
Співвласниця «Конкорду» Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти, а, власне, виплати можна провести за 2-3 тижні.
Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.