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"ФФУ Продакшн" показал первые построенные в столице футбольные мини-поля

Киев • УНН

 • 13060 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Компания "ФФУ Продакшн" продолжает реализацию 66 проектов по строительству футбольных мини-площадок в столице. Фотографии первых завершенных объектов опубликованы на официальной странице предприятия в Facebook, передает УНН.

"ФФУ Продакшн" показал первые построенные в столице футбольные мини-поля

В "ФФУ Продакшн" рассказали, что поля построены ими по технологии немецкой компании Polytan - LigaGrass Pro CoolPlus.

"Именно это искусственное покрытие (трава) для футбольных площадок считается сегодня одним из лучших в мире с точки зрения износостойкости и безопасности для юных игроков.

Покрытие устроено таким образом (особенности и плотность ворса искусственной травы), чтобы не навредить и не травмировать детей и взрослых при падении", - рассказали в компании.

Также, на заводе уточнили, что их покрытие для футбольных мини-полей является гипоаллергенным и устойчивым к нагреванию на солнце.

"По нашему убеждению, футбольная мини-площадка - это значительно больше, чем зеленое поле с ровненькой белой разметкой. Это, в первую очередь, элемент спортивной инфраструктуры, который должен соответствовать не только всем стандартам качества, но и гарантировать высокую безопасность для тех, кто на нем будет играть.

Мы, в "ФФУ Продакшн", уверены, что футбол, хоть и считается достаточно травматичным видом спорта, на площадках нашего производства должен приносить юным звездам только удовольствие от игры без вреда для здоровья", - подчеркнули в компании.

Напомним, что ООО "ФФУ Продакшн" является первым отечественным заводом по производству искусственного покрытия для футбольных мини-площадок по немецкой технологии.

Также напомним, на закупку услуг у травяного завода ФФУ нет никаких жалоб.

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