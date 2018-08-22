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"ФФУ Продакшн" показав перші збудовані у столиці футбольні міні-поля

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Компанія "ФФУ Продакшн" продовжує реалізацію 66 проектів з будівництва футбольних міні-майданчиків у столиці. Фотографії перших завершених об'єктів опубліковані на офіційній сторінці підприємства у Facebook, передає УНН.

"ФФУ Продакшн" показав перші збудовані у столиці футбольні міні-поля

У "ФФУ Продакшн" розповіли, що поля збудовані ними за технологією німецької компанії Polytan - LigaGrass Pro CoolPlus.

"Саме це штучне покриття (трава) для футбольних майданчиків вважається сьогодні одним з найкращих у світі з точки зору зносостійкості та безпечності для юних гравців.

Покриття влаштоване таким чином (особливості та густота ворсу штучної трави), щоб не нашкодити і не травмувати дітей та дорослих при падінні", - розповіли у компанії.

Також, на заводі уточнили, що їх покриття для футбольних міні-полів є гіпоалергенним й стійким до нагрівання на сонці.

"На наше переконання, футбольний міні-майданчик - це значно більше, ніж зелене поле із рівненькою білою розміткою. Це, в першу чергу, елемент спортивної інфраструктури, який повинен відповідати не лише усім стандартам якості, але й гарантувати високу безпечність для тих, хто на ньому гратиме.

Ми, у "ФФУ Продакшн", впевнені, що футбол, хоч і вважається досить травматичним видом спорту, на майданчиках нашого виробництва повинен приносити юним зіркам лише задоволення від гри без шкоди для здоров’я", - підкреслили у компанії.

Нагадаємо, що ТОВ "ФФУ Продакшн" є першим вітчизняним заводом із виробництва штучного покриття для футбольних міні-майданчиків за німецькою технологією.

Також нагадаємо, на закупівлю послуг у трав’яного заводу ФФУ немає жодних скарг. 

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