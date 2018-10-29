Фермерские дотации-2019: эксперт прокомментировал основные программы и требования к участникам

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Кабинет министров Украины планирует сохранить в бюджете на 2019 год основные программы государственной поддержки агропромышленного комплекса. Но доступ к ним смогут получить только те фермеры, которые вышли из "тени". Об этом сообщил генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий в комментарии УНН.

Он отметил, что в этом году себя оправдали такие направления господдержки, как закупка отечественной сельскохозяйственной техники, развитие садоводства и животноводства.

“Поддержка закупки отечественной сельскохозяйственной техники дает кумулятивный эффект. Единственное — нет необходимости в выделении большого количества денег, поэтому мы поддерживаем предложение бюджетного комитета по сокращению финансирования программы. В целом мы видим действенность этой программы, она обеспечивает переоснащение аграрных производителей, и она нужна.

По садоводству: финансирование на следующий год надо не только сохранять, но и можно увеличить, поскольку потенциал садоводства в Украине не реализован даже на 50%. Можно увеличивать насаждения, в частности — выращивать продукцию на экспорт. А еще — поддержка садоводства способствует поступлению валютной выручки.

С точки зрения задействования человеческого труда, это еще и формирование большого количества рабочих мест и оплаты труда. В общем это все — инвестиции во внутреннюю экономику”, — отметил Высоцкий.

Также целесообразно увеличить бюджет на развитие животноводства, считает он.

“Почти полностью использованы выделенные средства на поддержку коров, поэтому здесь финансирование можно увеличить. Мы видим, что поголовье КРС растет. А сохранение поголовья — это важно в контексте занятости и доходности физлиц”, — пояснил Высоцкий.

Вместе с тем, по его словам, в этом году себя не оправдала реализация различного рода компенсаций через банки.

“Здесь надо глобально реформировать саму систему, так как нет истории сотрудничества с банками, нет залога, поскольку нет рынка земли. В ближайшее время такие программы не заработают в Украине, нужно начать с реформирования банковской системы, а затем уже — подходить к кредитованию”, — считает эксперт.

Но главный вопрос в отрасли — “теневые” фермеры, которые не хотят работать легально, а потому не имеют доступа к государственным средствам и возможности развиваться, отметил Высоцкий.

“Когда мы говорим о господдержке, то право на нее имеют те предприятия, которые работают абсолютно легально.

Фермер будет сбывать свою продукцию не за наличные. Он должен декларировать все свои доходы и расходы, вести элементарную бухгалтерию”, — отметил он.

И если средние и крупные фермеры работают уже в основном легально, то мелкие — а это те, которые и нуждаются в наибольшей поддержке — оставлять “тень” не хотят, говорит эксперт.

“Средний и крупный бизнес в большинстве случаев прозрачный, а если говорить о мелких фермерах — то там примерно 70% работает в „тени“. Исторически это сложилось из-за того, что не было знаний, не было понимания, как вести бухгалтерию, как это правильно оформлять.

Прозрачность — это уплата налогов, а модели ведения бизнеса мелкими фермерами не являются достаточно эффективными, чтобы платить налоги. Поэтому надо сначала вывести фермеров в правовую плоскость, а потом говорить об их господдержке”, — пояснил эксперт.

В то же время важным условием государственных программ должна быть их неизменность в течение 3-5 лет.

“Например, инвестиции в животноводство окупят себя через 5-7 лет, годовалая поддержка не гарантирует успешности проекта.

По садоводству — отрасль начинает полноценно плодоносить через 3-5 лет. Потенциальные внутренние и внешние инвесторы будут заинтересованы в развитии отраслей только при наличии долгосрочных государственных программ”, — резюмировал Высоцкий.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что основные программы господдержки агропромышленного комплекса, реализуемых в этом году, будут сохранены в будущем.

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