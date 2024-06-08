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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Федерацию шахмат россии исключат на два года из FIDE: причиной стала жалоба Украины

Федерацию шахмат россии исключат на два года из FIDE: причиной стала жалоба Украины

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 15:16  •  5588 просмотра

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Российская шахматная федерация была временно исключена из членства в FIDE на два года, но это не повлияет на права российских игроков, судей, тренеров и клубов на участие в шахматной деятельности.

Международная шахматная федерация (FIDE) исключила федерацию шахмат россии из своих членов на 2 года, но это не повлияет на права игроков. Это решение было принято Комиссией по этике на основе жалобы, поданной украинской шахматной федерацией, передает УНН с уведомлением на FIDE.

Коллегия комиссии по этике и дисциплинарному поведению FIDE огласила решение первой инстанции по жалобе Федерации шахмат Украины Андрея Барышполца и Петера Гейне Нильсена как на Федерацию шахмат россии, так и на президента FIDE Аркадия Дворковича. Согласно решению, CFR санкционируется временным исключением членства в FIDE на два года с даты принятия этого решения. Исключение не влияет на права игроков, арбитров, тренеров и клубов, принадлежащих к CFR, на участие в профессиональной деятельности", - говорится в заявлении FIDE.

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