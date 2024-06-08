Федерацію шахів росії виключать на два роки з FIDE: причиною стала скарга України
Київ • УНН
Російська шахова федерація була тимчасово виключена з членства в FIDE на два роки, але це не вплине на права російських гравців, суддів, тренерів і клубів на участь у шаховій діяльності.
Міжнародна шахова федерація (FIDE) виключила Федерацію шахів росії зі своїх членів на 2 роки, але це не вплине на права гравців. Це рішення було прийняте Комісією з етики на основі скарги, поданої Українською шаховою федерацією, передає УНН з повідомленням на FIDE.
Колегія Комісії з етики та дисциплінарної поведінки FIDE оголосила рішення першої інстанції за скаргою Федерації шахів України Андрія Баришполця та Петера Гейне Нільсена як на Федерацію шахів росії, так і на президента FIDE Аркадія Дворковича. Згідно з рішенням, CFR санкціонується тимчасовим виключенням членства в FIDE на два роки з дати прийняття цього рішення. Виключення не впливає на права гравців, арбітрів, тренерів та клубів, що належать до CFR, на участь у шаховій діяльності", - йдеться у заяві FIDE.
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