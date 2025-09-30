$41.320.16
Эксклюзив
13:32 • 13307 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
11:14 • 18802 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 32301 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 54271 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 29121 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 25612 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 22860 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21189 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 23133 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 72675 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Федерация бокса Украины присоединяется к инициативам Национальной платформы добропорядочности спорта

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Федерация бокса Украины и "Национальная платформа добропорядочности спорта" договорились о сотрудничестве по честной игре. Стороны обсудили создание этических комитетов и обмен информацией для защиты спорта в Украине.

Федерация бокса Украины присоединяется к инициативам Национальной платформы добропорядочности спорта
Фото: fairsport.gov.ua

Федерация бокса Украины поддерживает мероприятия "Национальной платформы добропорядочности спорта" касательно честной игры. Об этом стороны договорились в ходе открытой дискуссии, которая прошла в помещении Национального олимпийского комитета Украины при участии благотворительного фонда Favbet Foundation, передает УНН.

На повестке дня рассматривались только конкретные действия. Участники сосредоточились на важности создания этических комитетов в спортивных федерациях, налаживании обмена информацией с Национальной платформой и юридических шагах для защиты добропорядочности спорта в Украине.

Фото: fairsport.gov.ua
Фото: fairsport.gov.ua

Первый вице-президент НОК Украины и заместитель председателя Национальной платформы Алексей Перевезенцев подчеркнул, что добропорядочность — это прежде всего доверие к спорту и, соответственно, к стране. Это часть принципиальности.

Президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко отметил: в спорте много соблазнов, особенно для молодых. Организация это понимает и не закрывает глаза на проблемы. Проводится серьезная работа по защите спортсменов от негативного внешнего влияния. Ильченко еще до избрания президентом занимался этическими нарушениями в судействе, поэтому хорошо понимает, насколько важно строить систему превентивно.

Среди спикеров мероприятия также были секретарь межведомственной рабочей группы "Национальная платформа добропорядочности спорта" Наталия Радчук, эксперт Национальной платформы Андрей Некрутов и глава ГО "Играй честно" Святослав Сирота. Они говорили о выявлении подозрительных действий в спорте, необходимости налаженной межинституционной координации и дисциплинарных процессах внутри спортивных организаций.

Фото: fairsport.gov.ua
Фото: fairsport.gov.ua

"Мы верим в спорт, где все решает мастерство, а не договорённости за кулисами. Поддержка честной игры формирует среду, где побеждает талант и упорный труд. Это мотивирует спортсменов играть на результат", — прокомментировали в Favbet Foundation.

Фонд поддерживает деятельность "Национальной платформы добропорядочности" и является постоянным участником встреч со спортсменами и всеми представителями спортивного движения. Федерация бокса Украины выразила готовность присоединиться к дальнейшим инициативам Национальной платформы и поддерживать прозрачные механизмы в своей деятельности.

"Любые инвестиции в спорт не имеют смысла, если система недобропорядочна. Мы поддерживаем те проекты, где спортсмены могут сосредоточиться на результате, а не на различных манипуляциях. Только честный спорт стоит всех усилий", — подчеркнул президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Антонина Туманова

ОбществоСпорт
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
благотворительность
Украина