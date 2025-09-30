Федерация бокса Украины присоединяется к инициативам Национальной платформы добропорядочности спорта

Фото: fairsport.gov.ua

Федерация бокса Украины поддерживает мероприятия "Национальной платформы добропорядочности спорта" касательно честной игры. Об этом стороны договорились в ходе открытой дискуссии, которая прошла в помещении Национального олимпийского комитета Украины при участии благотворительного фонда Favbet Foundation, передает УНН.

На повестке дня рассматривались только конкретные действия. Участники сосредоточились на важности создания этических комитетов в спортивных федерациях, налаживании обмена информацией с Национальной платформой и юридических шагах для защиты добропорядочности спорта в Украине.

Первый вице-президент НОК Украины и заместитель председателя Национальной платформы Алексей Перевезенцев подчеркнул, что добропорядочность — это прежде всего доверие к спорту и, соответственно, к стране. Это часть принципиальности.

Президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко отметил: в спорте много соблазнов, особенно для молодых. Организация это понимает и не закрывает глаза на проблемы. Проводится серьезная работа по защите спортсменов от негативного внешнего влияния. Ильченко еще до избрания президентом занимался этическими нарушениями в судействе, поэтому хорошо понимает, насколько важно строить систему превентивно.

Среди спикеров мероприятия также были секретарь межведомственной рабочей группы "Национальная платформа добропорядочности спорта" Наталия Радчук, эксперт Национальной платформы Андрей Некрутов и глава ГО "Играй честно" Святослав Сирота. Они говорили о выявлении подозрительных действий в спорте, необходимости налаженной межинституционной координации и дисциплинарных процессах внутри спортивных организаций.

"Мы верим в спорт, где все решает мастерство, а не договорённости за кулисами. Поддержка честной игры формирует среду, где побеждает талант и упорный труд. Это мотивирует спортсменов играть на результат", — прокомментировали в Favbet Foundation.

Фонд поддерживает деятельность "Национальной платформы добропорядочности" и является постоянным участником встреч со спортсменами и всеми представителями спортивного движения. Федерация бокса Украины выразила готовность присоединиться к дальнейшим инициативам Национальной платформы и поддерживать прозрачные механизмы в своей деятельности.

"Любые инвестиции в спорт не имеют смысла, если система недобропорядочна. Мы поддерживаем те проекты, где спортсмены могут сосредоточиться на результате, а не на различных манипуляциях. Только честный спорт стоит всех усилий", — подчеркнул президент Favbet Foundation Андрей Матюха.