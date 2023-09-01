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FAVBET заплатил в августе более 500 млн грн налогов

FAVBET заплатил в августе более 500 млн грн налогов

Киев • УНН

 • 490857 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Ведущая украинская iGaming-компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины и только в августе этого года внесла в государственную казну более ₴500 млн налогов.

Объемы налоговых платежей удалось повысить за счет более активного привлечения новых пользователей и реализации долгосрочной стратегии развития на украинском рынке.

«Игорный рынок Украины до сих пор на этапе становления, поэтому нам важно собственным примером показывать, что отрасль умеет консолидироваться и служить национальным интересам не только в период роста, но и во времена вызовов», — рассказали в FAVBET.

Сегодня FAVBET остается одним из двух организаторов украинской игорной отрасли, который одновременно предлагает пользователям лицензионные услуги онлайн-казино и букмекера. Только за первые полгода 2023-го компания перечислила в государственный бюджет более ₴280 млн в виде платежей за продление действующих, а также новые лицензии КРАИЛ.

Развивая деятельность в Украине, FAVBET одновременно увеличивает вовлеченность в благотворительные и социальные проекты, в том числе совместно с FAVBET Foundation.

Летом текущего года компания стала партнером UNITED24 и приняла участие в нескольких знаковых инициативах фандрейзинговой платформы Президента Украины.

В частности, выделила ₴57,5 млн на 53 новых пикапа для оснащения «Армии дронов» и стала крупнейшим корпоративным донором «Операции «Единство» по закупке 10 тыс. FPV-дронов, передав ₴10 млн.

Общая же сумма поддержки армии со стороны FAVBET и при содействии FAVBET Foundation уже достигла ₴150 млн. Сюда входят более 200 внедорожников, в том числе автомобили для эвакуации, а также свыше 90 дронов различного типа.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года № 137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.

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