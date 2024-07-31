Новые российские дроны «Гербера» имеют достаточно простую конструкцию. Их можно назвать дешевой альтернативой «Шахедам». Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.

«Относительно новых дронов «Гербера», которые россияне использовали вместе с «Шахедами». Предварительно присутствует фанера, взрывчатка, модуль приема спутникового сигнала «Комета». Это более дешевая альтернатива «шахедам» от россиян», - написал Коваленко.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил информацию, что враг начал использовать новые дроны.

«Есть информация о новых дронах, которые использует рф. Случаи их применения пока единичные. Известно, что визуально они очень похожи на дроны-камикадзе типа «Shahed», однако не несут взрывчатки. Вероятно это свидетельствует о том, что в отличие от ударных БПЛА, которые наносят удары, обнаруженные новые образцы предназначены для отслеживания наших средств противовоздушной обороны, сбор информации, фиксация повреждений по результатам ракетных и атак ударных беспилотных летательных аппаратов. Более подробную информацию будет возможно установить после назначения соответствующих экспертиз и передачи объектов для исследований», - отметил Рувин.