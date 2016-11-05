Фанат Джеймса Бонда спровоцировал в Бельгии полицейскую спецоперацию

Отмечается, что один из жителей коммуны позвонил в полицию, увидев на крыше здания «вооруженного человека». Полицейские прибыли на место и вызвали вертолет для подкрепления.

После задержания предполагаемого «опасного» гражданина выяснилось, что он участвовал в съемках любительского фильма по мотивам серии кинолент о спецагенте Джеймсе Бонде. При этом его оружие было муляжом.

Власть, как сообщается, может предъявить ему обвинения за съемки фильма без надлежащего разрешения.

В июле СМИ сообщили, что новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не раньше 2018 года.