Фанат Джеймса Бонда спровоцировал в Бельгии полицейскую спецоперацию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Полицейские в Бельгии направили несколько автомобилей и вертолет на задержание вооруженного человека, которого заметили на улицах коммуны Волюве-Сен-Ламбер. Однако, как выяснилось, мужчина оказался героем любительского фильма в духе бондианы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTL Info.
Отмечается, что один из жителей коммуны позвонил в полицию, увидев на крыше здания «вооруженного человека». Полицейские прибыли на место и вызвали вертолет для подкрепления.
После задержания предполагаемого «опасного» гражданина выяснилось, что он участвовал в съемках любительского фильма по мотивам серии кинолент о спецагенте Джеймсе Бонде. При этом его оружие было муляжом.
Власть, как сообщается, может предъявить ему обвинения за съемки фильма без надлежащего разрешения.
В июле СМИ сообщили, что новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не раньше 2018 года.