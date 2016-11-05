Фанат Джеймса Бонда спровокував у Бельгії поліцейську спецоперацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Поліцейські в Бельгії направили кілька автомобілів і вертоліт на затримання озброєної людини, яку помітили на вулицях комуни Волюве-Сен-Ламбер. Проте, як з'ясувалось, чоловік виявився героєм аматорського фільму в дусі бондіани. Про це повідомляє УНН із посиланням на RTL Info.
Відзначається, що один з жителів комуни подзвонив в поліцію, побачивши на даху будівлі «озброєну людину». Поліцейські прибули на місце і викликали вертоліт для підкріплення.
Після затримання імовірного «небезпечного» громадянина з'ясувалося, що він брав участі в зйомках аматорського фільму за мотивами серії кінострічок про спецагента Джеймса Бонда. При цьому його зброя була муляжем.
Влада, як повідомляється, може пред'явити йому звинувачення за зйомки фільму без належного дозволу.
У липні ЗМІ повідомили, що новий фільм про Джеймса Бонда вийде не раніше 2018 року.