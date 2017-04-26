Фан-зоны к Евровидению заработают в Киеве 30 апреля

Так, с 30 апреля до 14 мая будет действовать "Фан-зона на Софии" на Софийской площади, которая сможет разместить до 10 тыс. посетителей. Фан-городок будет разделен на следующие зоны: культурно-художественную, информационно-справочную, отдыха, фуд-корта и развлечений.

Также начнет работу развлекательная зона на Троицкой площади, где презентуют лучшие образцы национальной музыки, современных произведений музыкального, театрального искусства, ознакомят киевлян и гостей города с уникальной украинской культурой.

Развлекательная зона "Feel Ukraine" - "Почувствуй Украину" на Контрактовой площади также заработает уже в это воскресенье. На указанной локации киевлян и гостей города ждут выступления артистов, выставки, мастер-классы, которые будут сопровождаться видеофильмами на экранах сцены. Будет работать большая детская зона.

Кроме того, заработают развлекательная зона "Евровидение: Ретроспектива", которая будет расположена на Почтовой площади и развлекательная зона "Первый киевский пленэр" Kyiv Art Fort 2017", которая откроется и на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Киевская крепость" (ул. Госпитальная 24-А).

Также с 4 до 7 мая в рамках культурных мероприятий состоится Международный фестиваль "Киевский неделю искусства" (Кyiv Art Week) "("Фестиваль искусства "Kyiv Art Week").

С 5 по 14 мая в Киевской городской галерее искусств "Лавра" состоится Международный арт-фестиваль "Face of Art".

Кроме того, с 12 по 14 мая на Контрактовой, Почтовой площадях, а также на территории парка Киото состоится показ 3D-mapping-show "Kyiv Light Fest".

Как сообщал УНН, отныне движение в центре Киева перекрыли на время проведения Евровидения.