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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72409 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59632 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67496 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75624 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116169 просмотра

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10 марта, 15:15 • 142706 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Фан-зоны к Евровидению заработают в Киеве 30 апреля

Фан-зоны к Евровидению заработают в Киеве 30 апреля

Киев  •  УНН

 • 8453 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Фан-зоны в Киеве на время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" начнут работу 30 апреля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, с 30 апреля до 14 мая будет действовать "Фан-зона на Софии" на Софийской площади, которая сможет разместить до 10 тыс. посетителей. Фан-городок будет разделен на следующие зоны: культурно-художественную, информационно-справочную, отдыха, фуд-корта и развлечений.

Также начнет работу развлекательная зона на Троицкой площади, где презентуют лучшие образцы национальной музыки, современных произведений музыкального, театрального искусства, ознакомят киевлян и гостей города с уникальной украинской культурой.

Развлекательная зона "Feel Ukraine" - "Почувствуй Украину" на Контрактовой площади также заработает уже в это воскресенье. На указанной локации киевлян и гостей города ждут выступления артистов, выставки, мастер-классы, которые будут сопровождаться видеофильмами на экранах сцены. Будет работать большая детская зона.

Кроме того, заработают развлекательная зона "Евровидение: Ретроспектива", которая будет расположена на Почтовой площади и развлекательная зона "Первый киевский пленэр" Kyiv Art Fort 2017", которая откроется и на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Киевская крепость" (ул. Госпитальная 24-А).

Также с 4 до 7 мая в рамках культурных мероприятий состоится Международный фестиваль "Киевский неделю искусства" (Кyiv Art Week) "("Фестиваль искусства "Kyiv Art Week").

С 5 по 14 мая в Киевской городской галерее искусств "Лавра" состоится Международный арт-фестиваль "Face of Art".

Кроме того, с 12 по 14 мая на Контрактовой, Почтовой площадях, а также на территории парка Киото состоится показ 3D-mapping-show "Kyiv Light Fest".

Как сообщал УНН, отныне движение в центре Киева перекрыли на время проведения Евровидения.

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