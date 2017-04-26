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Фан-зони до Євробачення запрацюють у Києві 30 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Фан-зони у Києві на час проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017” розпочнуть роботу 30 квітня, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, із 30 квітня до 14 травня діятиме “Фан-зона на Софії” на Софійській площі, яка зможе розмістити до 10 тисяч відвідувачів. Фан-містечко буде поділено на такі зони: культурно-мистецьку, інформаційно-довідкову, відпочинку, фуд-корту та розваг.

Також розпочне роботу розважальна зона на Троїцькій площі, де презентують кращі зразки національної музики, сучасних творів музичного, театрального мистецтва, ознайомлять киян і гостей міста з унікальною українською культурою.

Розважальна зона “Feel Ukraine” — “Відчуй Україну” на Контрактовій площі також запрацює вже цієї неділі. На зазначеній локації на киян і гостей міста чекатимуть виступи артистів, виставки, майстер-класи, які супроводжуватимуться відеофільмами на екранах сцени. Працюватиме велика дитяча зона.

Крім того, запрацюють розважальна зона “Євробачення: Ретроспектива”, яка буде розташована на Поштовій площі та розважальна зона “Перший київський пленер "Kyiv Art Fort 2017“, яка відкриється й на території Національного історико-архітектурного заповідника "Київська фортеця“ (вул. Госпітальна, 24-А).

Також із 4 до 7 травня у рамках культурно-мистецьких заходів відбудеться Міжнародний фестиваль "Київський тиждень мистецтва“ (Кyiv Art Week)” (“Фестиваль мистецтва “Kyiv Art Week”).

Із 5 до 14 травня у Київській міській галереї мистецтв “Лавра” відбудеться Міжнародний арт-фестиваль “Face of art”.

Окрім того, з 12 до 14 травня на Контрактовій, Поштовій площах, а також на території парку Кіото відбудеться показ 3D-mapping-show “Kyiv Light Fest”.

Як повідомляв УНН, відсьогодні рух у центрі Києва перекрили на час проведення Євробачення.

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