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Факты преследования Н.Полозова ФСБ были озвучены на заседании Совета ОБСЕ

Факты преследования Н.Полозова ФСБ были озвучены на заседании Совета ОБСЕ

Киев • УНН

 • 10740 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Адвокат по делу заместителя главы меджлиса Ильми Умерова Николай Полозов сообщил, что факты преследования его ФСБ России при исполнении им профессиональной деятельности были озвучены на заседании постоянного совета ОБСЕ. Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Факты преследования меня российскими властями на территории Крыма за выполнение профессиональной деятельности озвучены на заседании постоянного совета ОБСЕ", - сообщил адвокат.

В частности, в заявлении делегации Украины, озвученном Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене И.Прокопчуком на заседании Постоянного совета ОБСЕ 10 ноября 2016 г., отмечается, что притеснения ФСБ направлены на то, чтобы участие Н.Полозова в процессе стало невозможным.

"Те, кто защищает их (крымских татар - ред.), также подвергаются давлению и провокациям. Мы с беспокойством отмечаем атаки ФСБ и так называемого "крымского офиса прокуратуры" на Николая Полозова, адвоката по делу заместителя главы меджлиса Ильми Умерова, направленные на то, чтобы его участие в судебном процессе стало невозможным. Атаки на господина Полозова воспринимаются как предупреждение для всего адвокатского сообщества об опасности при защите крымских татар в судебных процессах, которые инициировал Кремль", - говорится в заявлении.

Напомним, дело Н.Полозова направили на новое рассмотрение в суд.

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