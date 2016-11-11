Факты преследования Н.Полозова ФСБ были озвучены на заседании Совета ОБСЕ

"Факты преследования меня российскими властями на территории Крыма за выполнение профессиональной деятельности озвучены на заседании постоянного совета ОБСЕ", - сообщил адвокат.

В частности, в заявлении делегации Украины, озвученном Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене И.Прокопчуком на заседании Постоянного совета ОБСЕ 10 ноября 2016 г., отмечается, что притеснения ФСБ направлены на то, чтобы участие Н.Полозова в процессе стало невозможным.

"Те, кто защищает их (крымских татар - ред.), также подвергаются давлению и провокациям. Мы с беспокойством отмечаем атаки ФСБ и так называемого "крымского офиса прокуратуры" на Николая Полозова, адвоката по делу заместителя главы меджлиса Ильми Умерова, направленные на то, чтобы его участие в судебном процессе стало невозможным. Атаки на господина Полозова воспринимаются как предупреждение для всего адвокатского сообщества об опасности при защите крымских татар в судебных процессах, которые инициировал Кремль", - говорится в заявлении.

Напомним, дело Н.Полозова направили на новое рассмотрение в суд.