Факти переслідування М.Полозова ФСБ були озвучені на засіданні Ради ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ.11 листопада. УНН. Адвокат у справі заступника голови меджлісу Ільми Умерова Микола Полозов повідомив, що факти переслідування його ФСБ Росії під час виконання ним професійної діяльності були озвучені на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Факти переслідування мене російською владою на території Криму за виконання професійної діяльності озвучені на засіданні постійної ради ОБСЄ”, — повідомив адвокат.
Зокрема, у заяві делегації України, виголошеній Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні І.Прокопчуком на засіданні Постійної ради ОБСЄ 10 листопада 2016 року, зазначається, що утиски ФСБ спрямовані на те, щоб участь М.Полозова у судовому процесі стала неможливою.
“Ті, хто захищає їх (кримських татар — ред.), також піддаються тиску і провокаціям. Ми із занепокоєнням відзначаємо атаки ФСБ і так званого „кримського офісу прокуратури“ на Миколи Полозова, адвоката у справі заступника голови меджлісу Ільми Умерова, спрямовані на те, щоб його участь в судовому процесі стала неможливою. Атаки на пана Полозова сприймаються попередження для всієї адвокатської спільноти про небезпеку під час захисту кримських татар, в судових процесах, які ініціював Кремль”, — йдеться в заяві.
Нагадаємо, справу М.Полозова направили на новий розгляд до суду.