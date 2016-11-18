Специалисты пока не подсчитали сумму ущерба от разлитой в Черном море нефти - Госэкоинспекция

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15 марта, 19:03 • 108245 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147393 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126022 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119374 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106249 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102115 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Киев • УНН

 • 16699 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В акватории одесского судоремонтного завода на прошлой неделе произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Говорить о сумме ущерба пока рано, так как сейчас проходит процедура обезвоживания нефти, и только после этого можно говорить об убытках. Об этом сообщили УНН в Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.

"Все нефтепродукты из акватории Черного моря, которые разлились - собрали, однако до сих пор не установлен источник утечки, а потому говорить о виновнике мы не можем. В настоящее время проводится служебное расследование, а инспекторы ежедневно мониторят состояние Морской воды на предмет наличия нефтепродуктов", - рассказали в отделе атмосферной воды.

Как сообщил на своей странице в Facebook бывший сотрудник государственной экологической инспекции в Северо-Западном регионе Черного моря Артур Мыкыта, событие произошло еще 9 ноября. Сотрудникам порта в оперативном режиме удалось ликвидировать загрязнение и собрать более одной тонны нефтепродуктов. Однако виновника загрязнения так никто и не наказал. По мнению А.Мыкыты, ущерб от загрязнения составил более восьми миллионов гривен.

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