Специалисты пока не подсчитали сумму ущерба от разлитой в Черном море нефти - Госэкоинспекция
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. В акватории одесского судоремонтного завода на прошлой неделе произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Говорить о сумме ущерба пока рано, так как сейчас проходит процедура обезвоживания нефти, и только после этого можно говорить об убытках. Об этом сообщили УНН в Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.
"Все нефтепродукты из акватории Черного моря, которые разлились - собрали, однако до сих пор не установлен источник утечки, а потому говорить о виновнике мы не можем. В настоящее время проводится служебное расследование, а инспекторы ежедневно мониторят состояние Морской воды на предмет наличия нефтепродуктов", - рассказали в отделе атмосферной воды.
Как сообщил на своей странице в Facebook бывший сотрудник государственной экологической инспекции в Северо-Западном регионе Черного моря Артур Мыкыта, событие произошло еще 9 ноября. Сотрудникам порта в оперативном режиме удалось ликвидировать загрязнение и собрать более одной тонны нефтепродуктов. Однако виновника загрязнения так никто и не наказал. По мнению А.Мыкыты, ущерб от загрязнения составил более восьми миллионов гривен.