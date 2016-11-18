Фахівці поки не підрахували суму збитків від розлитої у Чорному морі нафти - Держекоінспекція
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. В акваторії одеського судноремонтного заводу на минулому тижні стався масштабний розлив нафтопродуктів. Говорити про суму збитку поки зарано, бо наразі проходить процедура обезводнення нафти, і лише після цього можна говорити про збитки. Про це УНН повідомили у Державній екологічній інспекціі Північно-Західного регіону Чорного моря.
"Всі нафтопродукти із акваторіі Чорного моря, що розлилися - зібрано, однак досі не встановлено джерело витоку, а відтак говорити про винуватця ми не можемо. Наразі проводиться службове розслідування, а інспектори щоденно моніторять стан морськоі води на предмет наявності нафтопробуктів", - розповіли у відділі атмосферноі води.
Як повідомив на своїй сторвнці в Facebook колишній співробітник державної екологічної інспекції в Північно-Західному регіоні Чорного моря Артур Микита, подія сталася ще 9 листопада. Співробітникам порту в оперативному режимі вдалося ліквідувати забруднення та зібрати більше однієї тонни нафтопродуктів. Однак винуватця забруднення так ніхто і не покарав. На думку А.Микити, збиток від забруднення склав більше восьми мільйонів гривень.