Facebook заблокировал компанию, которая собирала данные о пользователях

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Facebook в своем newsroom.