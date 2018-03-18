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Facebook заблокировал компанию, которая собирала данные о пользователях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Facebook в своем newsroom.

В центре скандала оказался профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган, который разработал мобильное приложение This is your digital life (“Твоя цифровая жизнь”). Согласно заявлению Facebook, эта программа составляла психологические портреты пользователей на основе постов в Facebook, личных данных, указанных в социальной сети, и реакций на публикации других пользователей.

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Впоследствии Коган передал данные о 270 тыс. пользователей третьим лицам, включая компанию Cambridge Analytica. После этого Facebook удалил приложение профессора и потребовал от Cambridge Analytica заверений, что информация будет уничтожена. Заверения пришли, однако в 2018 году выяснилось, что были уничтожены не все данные.

На сайте Cambridge Analytica говорится, что она оказывала предвыборному штабу Трампа “информационно-консультационные услуги и помогла выиграть выборы”.

Вероятно, компания, в совет директоров которой входит бывший советник президента США Стивен Бэннон, передавала штабу Трампа данные о мнениях избирателей.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, предвыборный штаб Трампа заплатил компании более 6,2 млн долларов.

Напомним, rеривництво соцсети Facebook на фоне обвинений во вмешательстве в выборы, выдвинутых Вашингтоном по 13 россиян и 3 компаний, увеличит в два раза штат специалистов по безопасности и будет более тесно взаимодействовать с властями США.

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