Facebook заблокував компанію, що збирала дані про користувачів

У центрі скандалу опинився професор психології Кембриджського університету Александр Коган, який розробив мобільний додаток This is your digital life (“Твоє цифрове життя”). Згідно з заявою Facebook, ця програма складала психологічні портрети користувачів на основі постів у Facebook, особистих даних, зазначених у соціальній мережі, і реакцій на публікації інших користувачів.

Згодом Коган передав дані про 270 тис. користувачів третім особам, включаючи компанію Cambridge Analytica. Після цього Facebook видалив додаток професора і зажадав від Cambridge Analytica запевнень, що інформація буде знищена. Запевнення прийшли, проте в 2018 році з’ясувалося, що були знищені не всі дані.

На сайті Cambridge Analytica йдеться, що вона надавала передвиборному штабу Трампа "інформаційно-консультаційні послуги і допомогла виграти вибори".

Ймовірно, компанія, до ради директорів якої входить колишній радник президента США Стівен Беннон, передавала штабу Трампа дані про думки виборців.

За даними Федеральної виборчої комісії США, передвиборний штаб Трампа заплатив компанії понад 6,2 млн доларів.

Нагадаємо, rерівництво соцмережі Facebook на тлі звинувачень у втручанні в вибори, висунутих Вашингтоном щодо 13 росіян та 3 компаній, збільшить у два рази штат фахівців з безпеки і буде більш тісно взаємодіяти з владою США.