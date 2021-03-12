Facebook отказался прокладывать кабель по дну Тихого океана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Компания Facebook отказывается от плана проложить оптоволоконный кабель в Гонконг по дну Тихого океана на фоне давления со стороны США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Wall Street Journal.
Детали
Консорциум Facebook Inc. отозвал свою заявку на создание нового Интернет-канала между Калифорнией и Гонконгом после месяцев давления со стороны американских служащих национальной безопасности.
Цитата
“Из-за постоянной обеспокоенности правительством США относительно прямых коммуникационных связей между США и Гонконгом, мы решили отозвать нашу заявку FCC. Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми сторонами по перенастройке системы, чтобы удовлетворить опасения правительства США”, - говорится в сообщении пресс-секретаря Facebook.
Справка
Facebook и несколько партнеров в области телекоммуникаций впервые подали разрешение на строительство волоконно-оптического кабеля в 2018 году. Он бы связал два сайта в Калифорнии с филиалами в Гонконг и Тайвань.
Это последний проект между волокнами Тихого океана, который остановился из-за сопротивления США.
Отдельная сеть тихоокеанских световых кабелей, финансируется Facebook и владельцем Google Alphabet Inc., также находится на содержании, поскольку ее строители просят разрешения активировать ссылку для передачи данных, не относящихся к китайской территории.
Напомним
Facebook заявлял о рассмотрение возможного прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки. Цель проекта — снижение затрат на обеспечение доступа к широкополосному интернету на континенте и привлечение новых пользователей в социальную сеть.