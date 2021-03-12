Facebook відмовився прокладати кабель по дну Тихого океану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Компанія Facebook відмовляється від плану прокласти оптоволоконного кабелю до Гонконгу через дно Тихого океану на тлі тиску з боку США. Про це пише УНН з посиланням на Wall Street Journal.
Деталі
Консорціум Facebook Inc. відкликав свою заявку на створення нового Інтернет-каналу між Каліфорнією та Гонконгом після місяців тиску з боку американських службовців національної безпеки.
Цитата
“Через постійну стурбованість уряду США щодо прямих комунікаційних зв’язків між США та Гонконгом, ми вирішили відкликати нашу заявку FCC. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з усіма сторонами щодо переналаштування системи, щоб задовольнити побоювання уряду США”, — йдеться у повідомленні речниці Facebook.
Довідка
Facebook та кілька партнерів у галузі телекомунікацій вперше подали дозвіл на будівництво волоконно-оптичного кабелю в 2018 році. Він би зв’язав два сайти в Каліфорнії з філіями до Гонконгу та Тайваню.
Це останній проект між волокнами Тихого океану, який зупинився через опір США.
Окрема мережа тихоокеанських світлових кабелів, що фінансується Facebook та власником Google Alphabet Inc., також перебуває на утриманні, оскільки її будівельники просять дозволу активувати посилання для передачі даних, які не стосуються китайської території.
Нагадаємо
Facebook заявляв про розгляд можливого прокладання підводного оптоволоконного кабелю навколо Африки. Мета проекту — зниження витрат на забезпечення доступу до широкосмугового інтернету на континенті та залучення нових користувачів у соціальну мережу.