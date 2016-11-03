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15 марта, 19:03 • 114187 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163728 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136251 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128861 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111972 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104970 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101073 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Ф.Штайнмаер отверг обвинения Р.Эрдогана в адрес ФРГ как "непонятные"

Киев • УНН

 • 9519 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отреагировал на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ФРГ стала убежищем для террористов. Как заявил Ф.Штайнмаер в четверг, 3 ноября, в Берлине, он "абсолютно не может понять высказывания Р.Эрдогана по ситуации безопасности в Германии", передает УНН со ссылкой на DW.

Министр подчеркнул, что Германия стремится иметь "тесные и конструктивные отношения" с Турцией, однако не будет молчать, когда речь идет о нарушении прав человека и наступлениях на свободу слова. "Это не значит, что мы не будем говорить откровенно, когда речь идет об угрозе свободе слова и мнений. Мы этого не делали раньше, и сейчас мы этого не будем делать", - подчеркнул Ф.Штайнмаер.

Напомним, ранее в четверг Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в том, что она якобы предоставляет убежище "террористам". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как канцлер ФРГ Ангелы Меркель выразила обеспокоенность немецкого правительства наступлением на СМИ и свободу слова в Турции.

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