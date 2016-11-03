Ф.Штайнмаер отверг обвинения Р.Эрдогана в адрес ФРГ как "непонятные"

Министр подчеркнул, что Германия стремится иметь "тесные и конструктивные отношения" с Турцией, однако не будет молчать, когда речь идет о нарушении прав человека и наступлениях на свободу слова. "Это не значит, что мы не будем говорить откровенно, когда речь идет об угрозе свободе слова и мнений. Мы этого не делали раньше, и сейчас мы этого не будем делать", - подчеркнул Ф.Штайнмаер.

Напомним, ранее в четверг Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в том, что она якобы предоставляет убежище "террористам". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как канцлер ФРГ Ангелы Меркель выразила обеспокоенность немецкого правительства наступлением на СМИ и свободу слова в Турции.