Ф.Штайнмаер отверг обвинения Р.Эрдогана в адрес ФРГ как "непонятные"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отреагировал на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ФРГ стала убежищем для террористов. Как заявил Ф.Штайнмаер в четверг, 3 ноября, в Берлине, он "абсолютно не может понять высказывания Р.Эрдогана по ситуации безопасности в Германии", передает УНН со ссылкой на DW.
Министр подчеркнул, что Германия стремится иметь "тесные и конструктивные отношения" с Турцией, однако не будет молчать, когда речь идет о нарушении прав человека и наступлениях на свободу слова. "Это не значит, что мы не будем говорить откровенно, когда речь идет об угрозе свободе слова и мнений. Мы этого не делали раньше, и сейчас мы этого не будем делать", - подчеркнул Ф.Штайнмаер.
Напомним, ранее в четверг Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в том, что она якобы предоставляет убежище "террористам". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как канцлер ФРГ Ангелы Меркель выразила обеспокоенность немецкого правительства наступлением на СМИ и свободу слова в Турции.