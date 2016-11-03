Ф.Штайнмаєр відкинув закиди Р.Ердогана на адресу ФРН як "незрозумілі"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відреагував на заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що ФРН стала притулком для терористів. Як заявив Ф.Штайнмаєр у четвер, 3 листопада, у Берліні, він "абсолютно не може зрозуміти висловлювання Ердогана щодо безпекової ситуації в Німеччині", передає УНН із посиланням на DW.
Міністр наголосив, що Німеччина прагне мати "тісні та конструктивні відносини" з Туреччиною, проте не мовчатиме, коли йдеться про порушення прав людини та наступу на свободу слова. "Це не означає, що ми не говоритимемо відверто, коли йдеться про загрозу свободі слова та думок. Ми цього не робили раніше, і зараз ми цього не робитимемо", - наголосив Ф.Штайнмаєр.
Нагадаємо, раніше у четвер Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину у тому, що вона буцімто надає притулок "терористам". Його заява пролунала наступного дня після того, як канцлерка ФРН Анґели Меркель висловила занепокоєння німецького уряду наступом на ЗМІ та свободу слова в Туреччині.