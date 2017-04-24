Ф.Могерини и С.Лавров обсудили реализацию дорожной карты по минских соглашениях

"Мы обменялись мнениями о том, как мы можем развивать наши отношения и каким образом мы можем воплотить в жизнь ту дорожную карту, которая основана на минских договоренностях и касается как вопросов безопасности, так и политических аспектов. Мы в Европейском Союзе считаем, что этот вопрос стал особенно актуальным после того, как вчера на мине на востоке Украины подорвалась машина наблюдателей ОБСЕ", - сообщила она на встрече.

Напомним, Ф.Могерини в Москве заявила о разногласиях ЕС и РФ по Украине и об общих вызовах.