Ф.Могерини и С.Лавров обсудили реализацию дорожной карты по минских соглашениях

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21087 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81915 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141761 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111383 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113142 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110341 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102629 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106487 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103150 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150144 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Ф.Могерини и С.Лавров обсудили реализацию дорожной карты по минских соглашениях

Ф.Могерини и С.Лавров обсудили реализацию дорожной карты по минских соглашениях

Киев  •  УНН

 • 10828 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Инцидент с подрывом на мине на Донбассе автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ, в результате которого один из них погиб, делает особенно актуальным вопрос выполнения дорожной карты на основе минских соглашений. Такое мнение высказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обменялись мнениями о том, как мы можем развивать наши отношения и каким образом мы можем воплотить в жизнь ту дорожную карту, которая основана на минских договоренностях и касается как вопросов безопасности, так и политических аспектов. Мы в Европейском Союзе считаем, что этот вопрос стал особенно актуальным после того, как вчера на мине на востоке Украины подорвалась машина наблюдателей ОБСЕ", - сообщила она на встрече.

Напомним, Ф.Могерини в Москве заявила о разногласиях ЕС и РФ по Украине и об общих вызовах.

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