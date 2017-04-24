Ф.Могерини и С.Лавров обсудили реализацию дорожной карты по минских соглашениях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Инцидент с подрывом на мине на Донбассе автомобиля наблюдателей СММ ОБСЕ, в результате которого один из них погиб, делает особенно актуальным вопрос выполнения дорожной карты на основе минских соглашений. Такое мнение высказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы обменялись мнениями о том, как мы можем развивать наши отношения и каким образом мы можем воплотить в жизнь ту дорожную карту, которая основана на минских договоренностях и касается как вопросов безопасности, так и политических аспектов. Мы в Европейском Союзе считаем, что этот вопрос стал особенно актуальным после того, как вчера на мине на востоке Украины подорвалась машина наблюдателей ОБСЕ", - сообщила она на встрече.
Напомним, Ф.Могерини в Москве заявила о разногласиях ЕС и РФ по Украине и об общих вызовах.