Ф.Могеріні і С.Лавров обговорили реалізацію дорожньої карти щодо мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Інцидент з підривом на міні на Донбасі автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ, в результаті якого один з них загинув, робить особливо актуальним питання виконання дорожньої карти на основі мінських угод. Таку думку висловила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ми обмінялися думками про те, як ми можемо розвивати наші відносини і яким чином ми можемо втілити в життя ту дорожню карту, яка заснована на мінських угодах і стосується як питань безпеки, так і політичних аспектів. Ми в Європейському Союзі вважаємо, що це питання стало особливо актуальним після того, як вчора на міні на сході України підірвалася машина спостерігачів ОБСЄ", - повідомила вона на зустрічі.
Нагадаємо, Ф.Могеріні у Москві заявила про розбіжності ЄС і РФ щодо України і спільні виклики.