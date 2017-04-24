Ф.Могеріні і С.Лавров обговорили реалізацію дорожньої карти щодо мінських угод

"Ми обмінялися думками про те, як ми можемо розвивати наші відносини і яким чином ми можемо втілити в життя ту дорожню карту, яка заснована на мінських угодах і стосується як питань безпеки, так і політичних аспектів. Ми в Європейському Союзі вважаємо, що це питання стало особливо актуальним після того, як вчора на міні на сході України підірвалася машина спостерігачів ОБСЄ", - повідомила вона на зустрічі.

Нагадаємо, Ф.Могеріні у Москві заявила про розбіжності ЄС і РФ щодо України і спільні виклики.