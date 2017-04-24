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Ф.Могеріні і С.Лавров обговорили реалізацію дорожньої карти щодо мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Інцидент з підривом на міні на Донбасі автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ, в результаті якого один з них загинув, робить особливо актуальним питання виконання дорожньої карти на основі мінських угод. Таку думку висловила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Ми обмінялися думками про те, як ми можемо розвивати наші відносини і яким чином ми можемо втілити в життя ту дорожню карту, яка заснована на мінських угодах і стосується як питань безпеки, так і політичних аспектів. Ми в Європейському Союзі вважаємо, що це питання стало особливо актуальним після того, як вчора на міні на сході України підірвалася машина спостерігачів ОБСЄ", - повідомила вона на зустрічі.

Нагадаємо, Ф.Могеріні у Москві заявила про розбіжності ЄС і РФ щодо України і спільні виклики.

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