Эвакуацию украинцев из Газы планируют на 12-13 октября, однако есть условия - посол Украины в Израиле

КИЕВ. 11 октября. УНН. Сложная ситуация с эвакуацией украинцев из Полосы Газы. Ее, предварительно, планируют на 12-13 октября при условии того, что пункт пропуска Рафах на границе сектора Газа с Египтом будет открыт. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает УНН.