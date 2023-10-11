Эвакуацию украинцев из Газы планируют на 12-13 октября, однако есть условия - посол Украины в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сложная ситуация с эвакуацией украинцев из Полосы Газы. Ее, предварительно, планируют на 12-13 октября при условии того, что пункт пропуска Рафах на границе сектора Газа с Египтом будет открыт. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает УНН.
Корнийчук сообщил, за помощью в посольство Украины в Израиле обратилась уже более тысячи человек, и это число дальше растет.
Цитата
«Мы в первую очередь обращаем внимание безусловно на более нуждающихся, на тех, кто к нам звонит с украинских номеров, а не с израильских. То есть, мы понимаем, что это лица, которые временно находятся, которые приехали или в гости, или в религиозный тур, или еще какие-то посещения, и которые остались без возможности даже пребывания. Нескольким из них мы помогли через консулов получить комнаты в отелях на время пребывания до вылета. То есть, делаем все, что можем», – рассказал Корнийчук.
Однако он отметил, что еще сложнее ситуация с эвакуацией украинцев из сектора Газа, на которую вызвались 160 украинцев. Она запланирована 12–13 октября.
«Эвакуацию предварительно мы планируем на четверг-пятницу, при условии того, что пункт пропуска Рафах с Полосы Газы на египетскую сторону будет открыт. Потому что вчера его бомбили дважды», – указал посол.
По словам Корнейчука, украинцев из сектора Газа будут вывозить в Египет. А дальше в течение 48 часов надо будет перевезти их в какую-то другую страну. Эвакуацию посольство проводит за средства спонсоров, в бюджете денег на это нет.
Дополнение
Сейчас уже известно о трех погибших украинцах из-за боевых действий в Израиле.
Около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. МИД, офис Президента, посольство в Израиле работают над организацией возвращения украинцев. Также 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда. В то же время ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями.