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Евакуацію українців з Гази планують на 12-13 жовтня, проте є умови - посол України в Ізраїлі

Евакуацію українців з Гази планують на 12-13 жовтня, проте є умови - посол України в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 445816 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Складна ситуація з евакуацією українців зі Смуги Гази. Її, попередньо, планують на 12-13 жовтня за умови того, що пункт пропуску Рафах на кордоні сектору Гази з Єгиптом буде відкритий. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає УНН.

Корнійчук повідомив, по допомогу до посольства України в Ізраїлі звернулася вже понад тисяча людей, і це число далі зростає.

Цитата

«Ми в першу чергу звертаємо увагу безумовно на більш нужденних, на тих, хто до нас телефонує з українських номерів, а не з ізраїльських. Тобто, ми розуміємо, що це особи, які тимчасово перебувають, які приїхали чи в гості, чи в релігійний тур, чи ще якісь відвідини, і які залишилися без можливості навіть перебування. Декільком із них ми допомогли через консулів отримати кімнати в готелях на час перебування до вильоту. Тобто, робимо все, що можемо», – розповів Корнійчук.

Проте він зазначив, що ще складніша ситуація з евакуацією українців зі сектора Гази, на яку зголосилися 160 українців. Вона запланована 12–13 жовтня.

«Евакуацію попередньо ми плануємо на четвер-п’ятницю, за умови того, що пункт пропуску Рафах зі Смуги Гази на єгипетську сторону буде відкритий. Тому що вчора його бомбили двічі», – вказав посол.

За словами Корнійчука, українців з сектора Гази вивозитимуть до Єгипту. А далі впродовж 48 годин треба буде перевезти їх до якоїсь іншої країни. Евакуацію посольство проводить за кошти спонсорів, у бюджеті грошей на це немає.

Доповнення

Наразі вже відомо про трьох загиблих українців через бойові дій в Ізраїлі.

Близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси. МЗС, Офіс Президента, посольство в Ізраїлі працюють над організацією повернення українців. Також 170 українців заявили про бажання евакуюватися із сектора Газа. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями.

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