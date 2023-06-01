Эвакуация авто во время воздушной тревоги и пьяный рэкетир: детали "приключения" журналистки Рамины Эсхакзай

Детали

Во время дневной воздушной тревоги в Киеве украинский журналист и блогер Рамина Эсхакзай направлялась в укрытие.

"Я оставила машину в парковочной зоне, но немного ближе к пешеходной, чем это разрешено. Я была со своей кумой и крестником в кафе и когда началась тревога, мы хотели оставить вещи у себя в машине и пошли к авто, чтобы потом пойти в укрытие, но машину начали забирать в этот момент", - рассказала Рамина Эсхакзай УНН.

Закона, который запрещает эвакуацию авто во время воздушной тревоги нет. В Киеве действует правило по которому во время воздушных тревог, а также в течение 15-30 минут после отбоя эвакуация не должна осуществляться. Пока только зарегистрирован проект закона 9092-3, авторы которого предлагают отменить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Обусловливают это тем, что водители во время обстрелов или воздушных тревог ищут укрытие и оставляют свои транспортные средства в другом месте.

В пояснительной записке к нему говорится, что для сохранения собственных жизней и здоровья во время воздушной тревоги водители быстро оставляют транспорт для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах населенного пункта, что является основанием для временного задержания транспорта. Еще одним аргументом в пользу законопроекта является то, что исполнители эвакуации злоупотребляют своими полномочиями и превратили эвакуацию автомобилей в собственный бизнес.

Несмотря на то, что машину журналистки уже успели загрузить на эвакуатор, после просьбы вернуть ее на место – машину вернули.

"Оплатила штраф, потому что припарковалась неправильно", - сказала Рамина Эсхакзай.

Но на этом "приключения" журналистки не закончились. Пока Рамина Эсхакзай объясняла водителям эвакуатора, что во время воздушной тревоги авто эвакуировать нельзя, на нее набросился агрессивный выпивший мужчина.

"Он был вооружен, у него было видно пистолет под одеждой. К службе, которая эвакуировала авто он отношения не имеет, просто его машина стояла рядом с моей. Мое авто ему никак не мешало, он просто начал в хамской манере объяснять, как типа правильно парковаться и от него был хороший запах алкоголя", - рассказала УНН Рамина Эсхакзай.

На видео, которое опубликовала журналист, видно, как мужчина агрессирует в ее сторону.

"Вы правила знаете, как правильно машину ставить. Слушай, рот закрой, бухая тут ты. У меня могут только пос**ать, поняла. Ты можешь у меня пос**ать" — кричал мужчина, после чего сел в машину и уехал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ｒａｍｉｎａ Ｅｓｈａａȍｚａｉ (@raminalalala)

Позже в соцсетях и телеграмм-каналах, появилась информация, что агрессивным незнакомцем оказался известный рэкетир, которого разыскивают правоохранители.

"Сейчас не могу разглашать подробности, но сейчас этим лицом занимается Национальная полиция", - сообщила УНН журналист Рамина Эсхакзай.