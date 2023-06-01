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Евакуація авто під час повітряної тривоги та п’яний рекетир: деталі "пригоди" журналістки Раміни Есхакзай

Евакуація авто під час повітряної тривоги та п’яний рекетир: деталі "пригоди" журналістки Раміни Есхакзай

Київ • УНН

 • 3289888 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Журналістка Раміна Есхакзай потрапила у досить неприємну "пригоду" в центрі Києва. Через парковку у неправильному місці її авто повантажили на евакуатор, а поки журналістка розбиралась у ситуації, до неї підійшов п'яний чоловік із пістолетом і став загрожувати. Більше деталей "пригоди" - у матеріалі УНН.

Деталі

Під час денної повітряної тривоги у Києві український журналіст та блогер Раміна Есхакзай прямувала до укриття.

"Я залишила машину у паркувальній зоні, але трошки ближче до пішохідного, ніж це дозволено. Я була зі своєю кумою та похресником в кафе і коли почалася тривога, ми хотіли залишити речі у себе в машині й пішли до авто, щоб потім піти в укриття, але машину почали забирати в цей момент", - розповіла Раміна Есхакзай УНН.

Закону, який забороняє евакуацію авто під час повітряної тривоги немає. У Києві діє правило за яким під час повітряних тривог, а також протягом 15-30 хвилин після відбою евакуація не має здійснюватися. Нині тільки зареєстрований проект закону 9092-3, автори якого пропонують скасувати евакуацію неправильно припаркованих автомобілів. Обумовлюють це тим, що водії під час обстрілів чи повітряних тривог шукають укриття та залишають свої транспортні засоби в іншому місці.

У пояснювальній записці до нього йдеться, що для збереження власних життів та здоров'я під час повітряної тривоги водії швидко залишають транспорт для пошуку укриття, часто порушуючи правила зупинки чи стоянки в межах населеного пункту, що є підставою для тимчасового затримання транспорту. Ще одним аргументом на користь законопроекту є те, що виконавці евакуації зловживають своїми повноваженнями та перетворили евакуацію автомобілів на власний бізнес.

Незважаючи на те, що автівку журналістки вже встигли завантажити на евакуатор, після прохання повернути її на місце – машину повернули.

"Оплатила штраф, бо припаркувалася неправильно", - сказала Раміна Есхакзай.

Але на цьому "пригоди" журналістки не закінчилася. Поки Раміна Есхакзай пояснювала водіям евакуатора, що під час повітряної тривоги авто евакуйовувати неможна, на неї накинувся агресивний чоловік напідпитку.

"Він був озброєний, в нього було видно пістолет під одягом. До служби, яка евакуйовувала авто він відношення не має, просто його автівка стояла поруч із моєю. Моє авто йому ніяк не заважало, він просто почав у хамській манері пояснювати, як типу правильно паркуватися і від нього був добрячий запах алкоголю", - розповіла УНН Раміна Есхакзай.

На відео, що опублікувала журналіст, видно, як чоловік агресує в її сторону.

"Ви правила знаєте, як правильно машину ставити? Слухай, рот закрий, буха тут ти. У мене можуть тільки пос**ати, зрозуміла? Ти можеш у мене пос**ати" — кричав чоловік, після чого сів у машину і поїхав.

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Публикация от Ｒａｍｉｎａ Ｅｓｈａｋｚａｉ (@raminalalala)

Пізніше у соцмережах та телеграм-каналах, з’явилася інформація, що агресивним незнайомцем виявився відомий рекетир, якого розшукують правоохоронці.

"Наразі не можу розголошувати подробиці, але зараз цією особою займається Національна поліція", - повідомила УНН журналіст Раміна Есхакзай.

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