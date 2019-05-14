"Эвакуация-200": с Донбасса вывезли 1736 тел погибших военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За 5 лет российской агрессии в рамках гуманитарного проекта "Эвакуация-200" из района боевых действий вывезено 1736 тел защитников Украины, 71 военнослужащий считается пропавшим без вести. Об этом заявил во время брифинга начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Начиная с сентября 2014 года, в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины Эвакуация-200", поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1736 тел и фрагментов тел погибших, из них - 475 с временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, 865 тел погибших транспортировано к местам окончательного захоронения для передачи родственникам погибших, чествования и захоронения .... на сегодня в ВСУ считается пропавшим без вести 71 военнослужащий", - говорится в сообщении.
Однако, по результатам проведенных экспертиз ДНК, присутствуют совпадения генотипов неопознанных тел (фрагментов) с членами 28 семей пропавших без вести военнослужащих.
Напомним, в Украине с помощью ДНК-экспертиз идентифицировано всего включая гражданских 565 из них военных 508.