"Евакуація-200": з Донбасу вивезли 1736 тіл загиблих військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За 5 років російської агресії в рамках гуманітарного проекту "Евакуація-200" з району бойових дій вивезено 1736 тіл захисників України, 71 військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Про це заявив під час брифінгу начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України полковник Олексій Ноздрачов, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Починаючи з вересня 2014 року, в рамках гуманітарного проекту Збройних Сил України Евакуація-200”, пошуковими групами вивезено з району бойових дій 1736 тіл та фрагментів тіл загиблих, з них — 475 з тимчасово непідконтрольної території Донецької та Луганської областей, 865 тіл загиблих транспортовано до місць остаточного поховання для передачі родичам загиблих, вшанування та поховання.... Станом на сьогодні у ЗСУ вважається зниклим безвісти 71 військовослужбовець", — йдеться в повідомленні.
Водночас, за результатами проведених ДНК-експертиз, присутні збіги генотипів невпізнаних тіл (фрагментів) з членами 28 родин зниклих безвісти військовослужбовців.
Нагадаємо, в Україні за допомогою ДНК-експертиз ідентифіковано всього включаючи цивільних 565 з них військових 508.