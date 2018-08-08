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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 14150 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 76010 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118749 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126649 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166070 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152274 просмотра

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Euro Millions: супружеская пара из Англии выиграла почти 1,3 млн долл. в лотерею

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Супружеская пара из английского города Дерби выиграла 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долл. США) в лотерею, передает УНН со ссылкой на mirror.co.uk.

Имя победителей — Джеймс О’Доннелл и Виктория Хантер-Вудс. Причем англичанин начинал играть в лотерею “втихаря” от жены.

“Свой первый лотерейный билет я купил в апреле текущего года. Я выиграл 13 фунтов (16 долл.)”, — вспоминает О’Доннелл.

Последний же, крупный выигрыш в лотерею разделил жизнь англичан на “до” и “после”. Ведь ранее они не могли похвастаться финансовым благополучием.

“Я пока не работаю, прохожу стажировку на ипотечного консультанта”, — рассказал англичанин.

“Мы сможем дать детям то, что не могли позволить ранее. Мы отправимся в отпуск, не готовясь и не копя на отдых заранее”, — добавили счастливчики.

Пара уже приняла решение, как потратит выигрыш. В первую очередь, речь идет о покупке арендованного ранее дома. Также стоит вопрос о приобретении недвижимости в Испании.

Напомним, жительница Черкасской области Ирина Здиорук была обычной домохозяйкой, пока в апреле этого года не купила счастливый билет “Лото-Забава”, благодаря которому выиграла 1 млн грн. Победительница мечтает о Париже. Но признаваться, на что именно потратит выигранные средства, пока не спешит.

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