Euro Millions: супружеская пара из Англии выиграла почти 1,3 млн долл. в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Супружеская пара из английского города Дерби выиграла 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долл. США) в лотерею, передает УНН со ссылкой на mirror.co.uk.
Имя победителей — Джеймс О’Доннелл и Виктория Хантер-Вудс. Причем англичанин начинал играть в лотерею “втихаря” от жены.
“Свой первый лотерейный билет я купил в апреле текущего года. Я выиграл 13 фунтов (16 долл.)”, — вспоминает О’Доннелл.
Последний же, крупный выигрыш в лотерею разделил жизнь англичан на “до” и “после”. Ведь ранее они не могли похвастаться финансовым благополучием.
“Я пока не работаю, прохожу стажировку на ипотечного консультанта”, — рассказал англичанин.
“Мы сможем дать детям то, что не могли позволить ранее. Мы отправимся в отпуск, не готовясь и не копя на отдых заранее”, — добавили счастливчики.
Пара уже приняла решение, как потратит выигрыш. В первую очередь, речь идет о покупке арендованного ранее дома. Также стоит вопрос о приобретении недвижимости в Испании.
Напомним, жительница Черкасской области Ирина Здиорук была обычной домохозяйкой, пока в апреле этого года не купила счастливый билет “Лото-Забава”, благодаря которому выиграла 1 млн грн. Победительница мечтает о Париже. Но признаваться, на что именно потратит выигранные средства, пока не спешит.