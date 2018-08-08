Euro Millions: подружня пара з Англії виграла майже 1,3 млн дол. в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Подружня пара з англійського міста Дербі виграла 1 млн фунтів стерлінгів (1,3 млн дол. США) в лотерею, передає УНН з посиланням на mirror.co.uk.
Ім’я переможців — Джеймс О’Доннелл і Вікторія Хантер-Вудс. Причому англієць починав грати в лотерею “нишком” від дружини.
“Свій перший лотерейний квиток я купив в квітні поточного року. Я виграв 13 фунтів (16 дол.)”, - згадує О’Доннелл.
Останній же, великий виграш в лотерею розділив життя англійців на “до” і “після”. Адже раніше вони не могли похвалитися фінансовим благополуччям.
“Я поки не працюю, проходжу стажування на іпотечного консультанта”, — розповів англієць.
“Ми зможемо дати дітям те, що не могли дозволити раніше. Ми вирушимо у відпустку, не готуючись і не збираючи на відпочинок заздалегідь”, - додали щасливчики.
Пара вже прийняла рішення, як витратить виграш. В першу чергу, мова йде про покупку орендованого раніше будинку. Також стоїть питання про придбання нерухомості в Іспанії.
Нагадаємо, мешканка Черкаської області Ірина Здіорук була звичайною домогосподаркою, поки в квітні цього року не купила щасливий квиток “Лото-Забава”, завдяки якому виграла 1 млн грн. Переможниця мріє про Париж. Але зізнаватися, на що саме витратить виграні кошти, поки не поспішає.