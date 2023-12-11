Эту битву я не проиграл: Зеленский о сокращении военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью латиноамериканским СМИ выразил уверенность, что Украина и США непременно смогут решить вопрос предоставления финансовой поддержки, передает корреспондентка УНН.

Детали

Одна из представительниц СМИ поинтересовалась у президента, расстроен ли он, что финансовая поддержка Украины от США уменьшается. Владимир Зеленский ответил, что не расстроен, поскольку вопрос еще не решен окончательно.

Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл [...] Завтра буду в Соединенных Штатах, у меня есть ряд встреч по приглашению президента Байдена и мы будем работать над тем, чтобы побороть на сегодня эту паузу в помощи США Украине. Мы это поборем, и не только это - сказал президент.

Напомним

7 декабря Сенат США не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов помощи Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля. Президент Байден впоследствии обвинил республиканцев в Конгрессе в политическом шантаже, поскольку они блокируют законопроект в поддержку Украины.

Также он пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря, чтобы подтвердить приверженность США в условиях агрессивной войны России против Украины. Они обсудят потребности Украины и текущую помощь США. текущую помощь США.

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