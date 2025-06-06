Это не военные цели, а варварские действия: глава МИД Великобритании об атаке на Украину
Киев • УНН
Министр МИД Британии осудил ночную атаку РФ по Украине. Он подчеркнул, что Путин целится в города и мирных жителей, а среди погибших есть спасатели ГСЧС.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отреагировал на ночную атаку россии по Украине, отметив, что российский диктатор владимир путин снова атакует города, дома и гражданских лиц, добавив, что это не военные цели, а варварские действия. Об этом Лэмми написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
путин снова атакует города, дома и гражданских лиц. Это не военные цели, а варварские действия. Среди погибших - сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые неутомимо работали, чтобы спасти и защитить жизни людей
Дополнение
В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине 407 ударных БпЛА и более 40 ракет, часть удалось сбить, также есть попадания. Враг ежедневно и еженедельно бьет рекорд по количеству примененных средств воздушного нападения.
Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 27 человек. Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести.