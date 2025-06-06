Это не военные цели, а варварские действия: глава МИД Великобритании об атаке на Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отреагировал на ночную атаку россии по Украине, отметив, что российский диктатор владимир путин снова атакует города, дома и гражданских лиц, добавив, что это не военные цели, а варварские действия. Об этом Лэмми написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

путин снова атакует города, дома и гражданских лиц. Это не военные цели, а варварские действия. Среди погибших - сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые неутомимо работали, чтобы спасти и защитить жизни людей