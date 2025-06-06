Це не військові цілі, а варварські дії: очільник МЗС Великої Британії про атаку на Україну
Київ • УНН
Міністр МЗС Британії засудив нічну атаку рф по Україні. Він наголосив, що путін цілить у міста та мирних жителів, а серед загиблих є рятувальники ДСНС.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відреагував на нічну атаку рф по Україні, зазначивши, що російський диктатор володимир путін знову атакує міста, будинки і цивільних осіб, додавши, що це не військові цілі, а варварські дії. Про це Леммі написав в соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
путін знову атакує міста, будинки і цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед загиблих - співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які невтомно працювали, щоб врятувати і захистити життя людей
Доповнення
У ніч на 6 червня російські війська запустили по Україні 407 ударних БпЛА та понад 40 ракет, частину вдалося збити, також є влучання. Ворог щодня та щотижня б’є рекорд за кількістю застосованих засобів повітряного нападу.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Київ зросла до 27 осіб. Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Луцьк зросла до 16, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.