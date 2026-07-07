"Это настоящая бойня" – Трамп о кадрах войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что кадры с поля боя в Украине демонстрируют чрезвычайную жестокость войны, и призвал как можно скорее ее завершить. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, передает УНН.

По словам американского лидера, министр обороны США Пит Хегсет регулярно присылает ему материалы из зоны боевых действий.

Мне присылают фотографии с поля боя. На самом деле я уже говорю: "Не присылайте мне их". Я никогда не видел ничего подобного. Это настоящая бойня. И это нужно остановить – заявил Трамп.

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