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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
12:11 • 14638 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

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Это нарратив россиян, что я якобы не могу говорить с путиным - Зеленский

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Россия распространяет нарратив о том, что он не может вести переговоры с путиным. Он подчеркнул, что это его конституционное право и обязанность.

Это нарратив россиян, что я якобы не могу говорить с путиным - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что нарратив, что он якобы не может вести переговоры с диктатором владимиром путиным запустили россияне. Глава государства добавил, что ведение таких переговоров является его конституционным правом и обязанностью. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Это нарратив "русских", что я якобы не могу говорить с путиным. Я ввел указом в действие решение СНБО. Украина получила много ультиматумов от россии, а именно от путина. Это началось от того, когда люди господина медведчука (есть соответствующие свидетели, записи и т.д.) представляли интересы путина, говоря напрямую со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в блокаде. Говорили о том, как надо сдавать Украину, территории и т.д.

- пояснил президент.

Зеленский также добавил, что согласно решению СНБО, которые вен утвердил, только он, как глава государства мог вести переговоры с путиным.

Таких ультиматумов было много. Эти люди общались с путиным и хотели представлять интересы Украины. Таких площадок было не один, не два. Много. А решением СНБО я утвердил, что только я могу выполнять такую миссию согласно конституции Украины. Никто кроме меня не могу вести переговоры по суверенитету, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести переговоры с лидером россии или других стран

- подчеркнул президент.

Дополнение

Зеленский заявил, что если российский диктатор путин не прибудет в Турцию, то должны быть введены санкции против рф.

Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором владимиром путиным в Анкаре или Стамбуле. Если путин прибудет, то украинский лидер готов сделать все, чтобы договориться о прекращении огня.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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