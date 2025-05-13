Це наратив росіян, що я нібито не можу говорити з путіним - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наратив, що він нібито не може вести переговори з диктатором володимиром путіним запустили росіяни. Глава держави додав, що ведення таких переговорів є його конституційними правом і обов’язком. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.

Це наратив "рускіх" що я нібито не можу говорити з путіним. Я запровадив указом в дію рішення РНБО. Україна отримала багато ультиматумів від росії, а саме від путіна. Це почалося від того, коли люди пана медведчука (є відповідні свідки, записи, тощо) представляли інтереси путіна, говорячи напряму зі мною по телефону в найскладніший момент, коли ми були в блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну, території тощо - пояснив президент.

Зеленський також додав, що згідно з рішенням РНБО, які вен затвердив, лише він, як глава держави міг вести переговори з путіним.

Таких ультиматумів було багато. Ці люди спілкувалися з путіним і хотіли представляти інтереси України. Таких майданчиків було не один, не два. Багато. А рішенням РНБО я затвердив, що тільки я можу виконувати таку місію згідно з конституцією України. Ніхто крім мене не можу вести переговорів щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу. Ніхто, крім мене, не може вести перемовин з лідером росії чи інших країн - підкреслив президент.

Доповнення

Зеленський заявив, що якщо російський диктатор путін не прибуде до Туреччини, то повинні бути введені санкції проти рф.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путінм в Анкарі чи Стамбулі. Якщо путін прибуде, то український лідер готовий зробити все, щоб домовитися про припинення вогню.