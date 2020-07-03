Эстонцы заменили "легкие" алкогольные напитки виски и джином

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Жители Эстонии увеличили потребление алкогольных напитков, передает УНН со ссылкой на delfi.ee

Так, в 2019 году каждый житель страны выпивал в среднем 10,4 л. алкоголя, что на 0,4 л. больше, чем в 2018 году. В частности, потребление пива составило 4,1 л., крепких алкогольных напитков - 3,8 л., вина - 2,3 л.

"Увеличение потребления спиртного произошло, в основном, за счет прочных и более дорогих алкогольных напитков (виски, джин).

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Потребление водки не прибавилось, а потребление пива - выросло на 1%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2019 году доходы жителей страны выросли в среднем на 7,4%, а алкоголь - подешевел за счет падения акцизов. В среднем - на 3%.

Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, в прошлом году в Эстонии на среднюю месячную зарплату можно было купить на 54 литра пива или 11 литров водки больше, чем годом ранее.

Как сообщил УНН, Украина вошла в топ-10 крупнейших продавцов водки.

В общем, водка сегодня наращивает свою популярность, а ее потребитель становится все более требовательным, говорят эксперты и добавляют, что в 2014 году мировой рынок водки оценивался в 40,4 млрд долл. А уже за следующие пять лет - вырос в среднем на 14,7%.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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