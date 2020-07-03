Естонці замінили "легкі" алкогольні напої віскі і джином
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Жителі Естонії збільшили споживання алкогольних напоїв, передає УНН з посиланням на delfi.ee
Так, в 2019 році кожен житель країни випивав в середньому 10,4 л. алкоголю, що на 0,4 л. більше, ніж в 2018 році. Зокрема, споживання пива склало 4,1 л., міцних алкогольних напоїв - 3,8 л., вина - 2,3 л.
"Збільшення споживання спиртного сталося, в основному, за рахунок міцних і більш дорогих алкогольних напоїв (віскі, джин).
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Споживання горілки не збільшилося, а споживання пива - зросло на 1%", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в 2019 році доходи жителів країни зросли в середньому на 7,4%, а алкоголь - подешевшав за рахунок падіння акцизів. В середньому - на 3%.
Згідно з підрахунками Естонського інституту кон'юнктури, в минулому році в Естонії на середню місячну зарплату можна було купити на 54 літри пива або 11 літрів горілки більше, ніж роком раніше.
Як повідомив УНН, Україна увійшла до топ-10 найбільших продавців горілки.
Загалом, горілка сьогодні нарощує свою популярність, а її споживач стає все більш вимогливим, кажуть експерти і додають, що в 2014 році світовий ринок горілки оцінювався в 40,4 млрд дол. А вже за наступні п'ять років - виріс в середньому на 14,7%.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").