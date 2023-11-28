Эстония, Латвия и Литва отказались от участия в работе Совета министров ОБСЕ из-за присутствия главы МИДа рф лаврова

Министры иностранных дел стран Балтии заявили во вторник, 28 ноября, что не будут участвовать во встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье в конце недели, на которой будет присутствовать министр иностранных дел россии сергей лавров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии, пишет УНН.

Детали

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна решительно осудил решение разрешить министру иностранных дел россии сергею лаврову принять участие в заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье. По его словам россия использует эту возможность для распространения своей пропаганды и подрыва единства Запада. Он отметил, что пока в Скопье проходит заседание ОБСЕ, российская военная машина, атакует ни в чем не повинных украинцев и депортирует детей.

Присутствие лаврова преуменьшает жестокие преступления, которые Россия продолжает совершать. Эстония не может сидеть за одним столом с агрессором и нести ответственность за последствия, которые может повлечь присутствие лаврова. Это противоречит нашим фундаментальным принципам, - заявил МИД Эстонии Цахкна.

Он подчеркнул, что сейчас крайне важно немедленно прекратить агрессию, вывести российские войска с оккупированных территорий, возместить разрушения и привлечь к ответственности преступников. Однако нет никаких признаков того, что россия даже рассматривает возможность действовать в соответствии с международным правом и принципами ОБСЕ.

ОБСЕ была создана для восстановления европейской безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира. Своими противоправными и грубыми действиями россия неоднократно доказывала, что не является партнером Европы по безопасности. На самом деле Европа сейчас нуждается в защите от россии и против россии - сказал Цахкна.

Напомним

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