Эстония, Латвия и Литва отказались от участия в работе Совета министров ОБСЕ из-за присутствия главы МИДа рф лаврова

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  164268 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  157544 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  151151 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  151376 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  141109 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
27 ноября  •  135391 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  287258 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  470818 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  194296 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

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Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  473322 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
27 ноября  •  61990 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  213378 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

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Эстония, Латвия и Литва отказались от участия в работе Совета министров ОБСЕ из-за присутствия главы МИДа рф лаврова

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Поддержка Украины "экзистенциальной важности" для Европы - Шольц

FAVBET и Всеукраинская рекламная коалиция на Effie Awards наградили Укрзализныцю специальной наградой

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Кабинет министров Украины перераспределил 15,7 млн грн расходов из бюджета для ГУД.

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Зеленский подписал закон о Госбюджете-2024

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Государственный бюджет на 2024 год с доходами 1,768 триллиона гривен и расходами 3,35 триллиона гривен. Бюджет прогнозирует рост ВВП на 4,6% и инфляцию на уровне 9,7%.

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Зеленский подписал закон о Госбюджете-2024