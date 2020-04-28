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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126557 просмотра

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ESPN назвал топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола

ESPN назвал топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола

Киев  •  УНН

 • 8105 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Портал ESPN представил десятку самых скандальных трансферов в истории футбола, информирует УНН со ссылкой на ESPN.

Специалисты авторитетного телеканала ESPN составили список из 10-ти самых противоречивых трансферов в истории футбола.

На вершине данного рейтинга оказался переход нападающего Мо Джонстона с французского "Нанта" в шотландский "Рейнджерс" в 1989 году. Сначала форвард должен был перейти в "Селтик", но в последний момент передумал и выбрал главного конкурента - "Рейнджерс".

На вторую ступень авторы генерации поставили переход Луиша Фигу из "Барселоны" в мадридский "Реал" (2000 год), а тройку замкнул Сол Кэмпбелл (с "Тоттенхэму" в "Арсенал" в 2001).

Вашему вниманию другие представители топ-10:

4 - Роберто Баджо - из "Фиорентины" в "Ювентус", 1990
5 - Йохан Кройф - из "Аякса" в "Фейеноорд", 1983
6 - Эшли Коул - из "Арсенала" в "Челси", 2006
7 - Робин Ван Перси - из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед", 2012
8 - Джон Робертсон - с "Ноттингем Форест" в "Дерби Каунти", 1983
9 - Карлос Тевес - с "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити", 2009
10 - Джон Оби Микель - с "Манчестер Юнайтед" в "Челси", 2006.

Напомним, что ESPN опубликовал и рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.

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