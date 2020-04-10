Перехід француза в "Арсенал" очолив рейтинг кращих трансферів в історії АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Авторитетний американський спортивний канал ESPN оприлюднив список найкращих трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги, передає УНН з посиланням на ESPN.
На перше місце видання поставило француз Тьєрі Анрі та його трансфер з "Ювентуса" в "Арсенал", який відбувся в 1999 році.
Далі розмістився Френк Лемпард та його перехід з "Вест Хема" в "Челсі" (2001). Трійку замкнув Патрік Вієйра з Мілана в Арсенал в 1996 оду за 4,8 мільйона фунтів.
4 - Серхіо Агуеро (з "Атлетіко" в "Манчестер Сіті")
5 - Еден Азар (з "Лілля" в "Челсі")
6 - Ерік Кантона (з "Лідса" в "Манчестер Юнайтед")
7 - Уейн Руні (з "Евертона" в "Манчестер Юнайтед")
8 - Кріштіану Роналду (з "Спортінга" в "Манчестер Юнайтед")
9 - Рой Кін (з "Ноттінгем Форест" в "Манчестер Юнайтед")
10 - Дідьє Дрогба (з "Марселя" в "Челсі").
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