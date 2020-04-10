Переход француза в "Арсенал" возглавил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Авторитетный американский спортивный канал ESPN опубликовал список лучших трансферов в истории Английской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на ESPN.
На первое место издание поставило француза Тьерри Анри и его трансфер из "Ювентуса" в "Арсенал", который состоялся в 1999 году.
Далее разместился Фрэнк Лэмпард и его переход из "Вест Хэма" в "Челси" (2001). Тройку замкнул Патрик Виейра из Милана в Арсенал в 1996 оду за 4,8 миллиона фунтов.
4 - Серхио Агуэро (из "Атлетико" в "Манчестер Сити")
5 - Эден Азар (из "Лилля" в "Челси")
6 - Эрик Кантона (из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед")
7 - Уэйн Руни (из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед")
8 - Криштиану Роналду (из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед")
9 - Рой Кин (из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Юнайтед")
10 - Дидье Дрогба (из "Марселя" в "Челси").
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