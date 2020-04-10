Переход француза в "Арсенал" возглавил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29603 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38560 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54903 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56552 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 79251 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73880 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101088 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105343 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130540 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130206 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Переход француза в "Арсенал" возглавил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ

Переход француза в "Арсенал" возглавил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ

Киев  •  УНН

 • 15162 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Авторитетный американский спортивный канал ESPN опубликовал список лучших трансферов в истории Английской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на ESPN.

На первое место издание поставило француза Тьерри Анри и его трансфер из "Ювентуса" в "Арсенал", который состоялся в 1999 году.

Далее разместился Фрэнк Лэмпард и его переход из "Вест Хэма" в "Челси" (2001). Тройку замкнул Патрик Виейра из Милана в Арсенал в 1996 оду за 4,8 миллиона фунтов.

4 - Серхио Агуэро (из "Атлетико" в "Манчестер Сити")
5 - Эден Азар (из "Лилля" в "Челси")
6 - Эрик Кантона (из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед")
7 - Уэйн Руни (из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед")
8 - Криштиану Роналду (из "Спортинга" в "Манчестер Юнайтед")
9 - Рой Кин (из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Юнайтед")
10 - Дидье Дрогба (из "Марселя" в "Челси").

Как сообщал УНН, Андрей Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 21-го века.

Украинские Национальные Новости

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