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ESPN назвав топ-10 найскандальніших трансферів в історії футболу

ESPN назвав топ-10 найскандальніших трансферів в історії футболу

Київ • УНН

 • 8108 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Портал ESPN представив десятку найскандальніших трансферів в історії футболу, інформує УНН з посиланням на ESPN.

Фахівці авторитетного телеканалу ESPN склали список з 10-ти найбільш суперечливих трансферів в історії футболу.

На вершині даного рейтингу опинився перехід нападника Мо Джонстона з французького "Нанта" в шотландський "Рейнджерс" в 1989 році. Спочатку форвард мав перейти до "Селтіка", але в останній момент передумав та обрав головного конкурента – "Рейнджерс".

На другий щабель автори генерації поставили перехід Луїша Фігу з "Барселони" в мадридський "Реал" (2000 рік), а трійку замкнув Сол Кемпбелл (з "Тоттенхему" в "Арсенал" в 2001).

До вашої уваги інші представники топ-10:

4 - Роберто Баджо - з "Фіорентини" в "Ювентус", 1990
5 - Йохан Кройф - з "Аякса" в "Фейєноорд", 1983
6 - Ешлі Коул - з "Арсеналу" в "Челсі", 2006
7 - Робін Ван Персі - з "Арсеналу" в "Манчестер Юнайтед", 2012
8 - Джон Робертсон - з "Ноттінгем Форест" в "Дербі Каунті", 1983
9 - Карлос Тевес - з "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сіті", 2009
10 - Джон Обі Мікель - з "Манчестер Юнайтед" в "Челсі", 2006.

Нагадаємо, що ESPN опублікував і рейтинг кращих трансферів в історії АПЛ.

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