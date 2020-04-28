ESPN назвав топ-10 найскандальніших трансферів в історії футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Портал ESPN представив десятку найскандальніших трансферів в історії футболу, інформує УНН з посиланням на ESPN.
Фахівці авторитетного телеканалу ESPN склали список з 10-ти найбільш суперечливих трансферів в історії футболу.
На вершині даного рейтингу опинився перехід нападника Мо Джонстона з французького "Нанта" в шотландський "Рейнджерс" в 1989 році. Спочатку форвард мав перейти до "Селтіка", але в останній момент передумав та обрав головного конкурента – "Рейнджерс".
На другий щабель автори генерації поставили перехід Луїша Фігу з "Барселони" в мадридський "Реал" (2000 рік), а трійку замкнув Сол Кемпбелл (з "Тоттенхему" в "Арсенал" в 2001).
До вашої уваги інші представники топ-10:
4 - Роберто Баджо - з "Фіорентини" в "Ювентус", 1990
5 - Йохан Кройф - з "Аякса" в "Фейєноорд", 1983
6 - Ешлі Коул - з "Арсеналу" в "Челсі", 2006
7 - Робін Ван Персі - з "Арсеналу" в "Манчестер Юнайтед", 2012
8 - Джон Робертсон - з "Ноттінгем Форест" в "Дербі Каунті", 1983
9 - Карлос Тевес - з "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сіті", 2009
10 - Джон Обі Мікель - з "Манчестер Юнайтед" в "Челсі", 2006.
Нагадаємо, що ESPN опублікував і рейтинг кращих трансферів в історії АПЛ.