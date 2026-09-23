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Эриксен покинул "Вольфсбург" и намекнул о завершении карьеры после матча с Украиной

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

Кристиан Эриксен досрочно покинул "Вольфсбург", за который не сыграл после потери сознания в матче с Украиной. Датчанин хочет быть с семьёй.

Эриксен покинул "Вольфсбург" и намекнул о завершении карьеры после матча с Украиной

34-летний датский полузащитник Кристиан Эриксен расторг соглашение с немецким "Вольфсбургом", за который не провёл ни одного матча после потери сознания в матче против сборной Украины в июне, и намекнул на завершение карьеры. Об этом говорится в заявлении немецкого клуба, передаёт УНН.

Детали

Этап карьеры Кристиана Эриксена в составе "ВфЛ Вольфсбург" подошёл к концу. Рекордсмен по количеству выступлений за сборную Дании и "Волки" по взаимному согласию досрочно расторгли контракт, который изначально должен был действовать до 30 июня 2027 года

- говорится в заявлении клуба.

В клубе подчеркнули, что решение относительно его будущего должен принять сам Кристиан.

Мы хотели предоставить ему эту свободу в данной конкретной ситуации и теперь согласились на его просьбу расторгнуть контракт. За свою необыкновенную карьеру он уже многое пережил и многого достиг. Поэтому ещё более впечатляет то, насколько открытым и скромным мы узнали его в "ВфЛ". Мы хотим поблагодарить Кристиана и пожелать ему и его семье всего наилучшего

 - сказал спортивный директор Дитер Хекинг.

Сам Эриксен заявил: "Сейчас для меня важно быть рядом с семьёй в Дании. Я рад, что нам удалось вместе найти решение. Моё время в "Вольфсбурге" было отмечено многими взлётами и падениями".

Для меня было большой радостью играть за вас, и я буду с теплотой вспоминать этот период

- добавил датчанин.

Дополнение

В июне 2021 года Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча со сборной Финляндии на Евро-2020.

Врач сборной Дании по футболу Мортен Боесен подтвердил, что у полузащитника Кристиана Эриксена произошла остановка сердца, когда он потерял сознание на поле в матче против сборной Финляндии, и что "он почти умер", прежде чем его реанимировали.

После восстановления Эриксен вернулся в футбол, а в 2026 году перешёл в немецкий "Вольфсбург".

В июне этого года на 67-й минуте Эриксен во время матча между Украиной и Данией схватился за грудь, а затем упал на газон. В итоге игра была приостановлена на длительное время. К счастью, игрок пришёл в себя после помощи врачей, после чего его унесли с поля на носилках и увезли на машине скорой помощи.

Сам датчанин заявлял, что чувствует себя хорошо и уже начал восстановление.

Однако стоит отметить, что после этого инцидента датчанин так и не сыграл ни одного матча за немецкий коллектив.

Павел Башинский

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