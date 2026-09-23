Еріксен залишив “Вольфсбург” та натякнув про завершення кар’єри після матчу з Україною
Київ • УНН
Крістіан Еріксен достроково залишив "Вольфсбург", за який не зіграв після втрати свідомості в матчі з Україною. Данець хоче бути з родиною.
34-річний данський півзахисник Крістіан Еріксен розірвав угоду з німецьким "Вольфсбургом", за який не провів жодного матчу після втрати свідомості у матчі проти збірної України у червні, та натякнув на завершення кар’єри. Про це йдеться у заяві німецького клубу, передає УНН.
Деталі
Етап кар’єри Крістіана Еріксена у складі "ВфЛ Вольфсбург" добіг кінця. Рекордсмен за кількістю виступів за збірну Данії та "Вовки" за взаємною згодою достроково розірвали контракт, який спочатку мав діяти до 30 червня 2027 року
У клубі наголосили, що рішення щодо його майбутнього має ухвалити сам Крістіан.
Ми хотіли надати йому цю свободу в цій конкретній ситуації і тепер погодилися на його прохання розірвати контракт. За свою надзвичайну кар’єру він уже багато чого пережив і досягнув. Тому тим більш вражаючим є те, яким доступним і скромним ми його пізнали у "ВфЛ". Ми хочемо подякувати Крістіану та побажати йому й його родині всього найкращого
Сам Еріксен заявив: "Наразі для мене важливо бути поруч із родиною в Данії. Я радий, що нам вдалося разом знайти рішення. Мій час у "Вольфсбурзі" був позначений багатьма злетами та падіннями".
Для мене було великою радістю грати за вас, і я з теплотою згадуватиму цей період
Доповнення
У червні 2021 року Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу зі збірною Фінляндії на Євро-2020.
Лікар збірної Данії з футболу Мортен Боесен підтвердив, що у півзахисника Крістіана Еріксена сталася зупинка серця, коли він втратив свідомість на полі в матчі проти збірної Фінляндії, і що "він майже помер", перш ніж його реанімували.
Після відновлення Еріксен повернувся до футболу та у 2026 році перейшов до німецького "Вольфсбургу".
У червні цього року на 67-й хвилині Еріксен під час матчу між Україною і Данією схопився за грудну клітку, а потім звалився на газон. У підсумку гра була призупинена на тривалий час. На щастя, гравець прийшов до тями після допомоги лікарів, після чого його з поля забрала швидка.
Сам данець заявляв, що почувається добре та вже розпочав відновлення.
Однак, варто зазначити, що після цього інциденту данець так і не зіграв ні одного матчу за німецький колектив.