Эрдоган обвинил США в попытке наказать Турцию

“Они (США — ред.) Пытаются наказать, осудить и дискредитировать нас, потому что мы не следуем их сценариям, которые очевидны и реализуются с помощью соавторов в нашей стране. Они делают это с FETÖ (организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — ред.). Но они должны знать, что не смогут обмануть нас”, — заявил Р. Эрдоган.

Также он обвинил Вашингтон в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

“Частью этого сценария есть суды против граждан Турции в США ... Этот поток нападок, лжи и клеветы в наш адрес — часть единого сценария, направленного на то, чтобы поставить страну на колени и внести раскол в наше общество. Все эти попытки закончатся провалом”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Эрдогана заподозрили в помощи Ирану для обхода санкций.